Szef MSZ Austrii gani Polskę. Chodzi o Ławrowa

Kuriozalne słowa szefa austriackiego MSZ. "Nie możemy przesadzać z zakazami wobec Rosji"

Według niego "zachowanie proporcji" to jedno z największych zadań Europy na 2023 rok. Kolejnym jest utrzymanie jedności. - To, co zrobimy dzisiaj, określi status wolnego świata w nadchodzących latach - powiedział.