Telewizja naziemna. Od 15 grudnia zmieni się standard nadawania

Telewizja naziemna. Część widzów może stracić dostęp do kanałów

Zmiana standardu nadawania telewizji dla części osób może wiązać się z utratą dostępu do kanałów. Jak informuje Krajowy Instytut Mediów, 266 tys. gospodarstw domowych w Polsce, które odbierają wyłącznie telewizję naziemną, nie jest przygotowanych na przełączanie multipleksu. Te osoby, by zachować możliwość odbierania kanałów telewizyjnych, muszą dostosować odbiornik do nowego standardu nadawania. Można to zrobić poprzez wymianę zewnętrznego dekodera, na taki, który będzie kompatybilny z nowym systemem nadawania, bądź kupno nowego telewizora, dostosowanego do odbioru kanałów w standardzie DVB-T2/HEVC.