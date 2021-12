TVP uruchamia "Sprawdzam TV". Będzie dostępna na 28 kanale telewizji naziemnej

Do odbierania nowego standardu telewizor musi posiadać wbudowany wewnętrzny tuner DVB-T2 i obsługujący kodek HEVC/H.265 lub zewnętrzny dekoder DVB-T2/HEVC. By dalej oglądać cyfrową telewizję naziemną niektórzy będą musieli wymienić telewizory lub przynajmniej mieć odpowiedni dekoder podłączony do odbiornika.