Bon będzie można wydać na nowy telewizor

O to apelował właśnie Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający m.in. takie firmy jak Google, Amazon, Samsung, Sony, Panasonic czy LG. - To jest świetna inicjatywa, ale za wąska – mówił w styczniu w programie "Money. To się Liczy" Michał Kanownik, prezes związku. – Chodzi o konsumenta, który kupując dekoder do starego telewizora nie zyska żadnych korzyści z przejścia na nowy standard. Nie odczuje np. zmiany jakości obrazu i dźwięku, jaki nowy standard oferuje - przekonywał.