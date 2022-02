Rosyjscy hakerzy zinfiltrowali ukraińskie systemy komputerowe? Nieoficjalne ustalenia

Tymczasem we wtorek miał miejsce kolejny atak na ukraińskie strony internetowe. Przez kilka godzin nie działały strony internetowe państwowych banków, jak i resortu obrony i sił zbrojnych. Ukraińskie władze nie podały, kto stał za atakami. Doprowadziły one jednak do sytuacji, w której klienci banków nie mogli dokonywać transakcji i korzystać z usług bankowości internetowej.