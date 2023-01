"Tęcza to symbol opresji". Ziobro spotka się z premierem ws. TVP i KPO

Dodał, że w spotkaniu z premierem mają wziąć udział wszyscy parlamentarzyści SP, ma do niego dojść przed najbliższym posiedzeniem Sejmu zaplanowanym w dniach 11-13 stycznia. - Pan premier zaproponował przed kilkoma tygodniami gotowość do spotkania z wszystkimi parlamentarzystami Solidarnej Polski. Jest wstępnie umówiona już data tego spotkania. To jest przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Sejmu - powiedział.