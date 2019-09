Tatry: Jaskinia Wielka Śnieżna. Ratownicy TOPR wydobyli ciała dwóch grotołazów

Koniec dramatycznej akcji ratunkowej w Tatrach. Ratownicy TOPR wydobyli z Jaskini Wielkiej Śnieżnej ciała dwóch grotołazów, którzy utknęli w jednym z korytarzy 17 sierpnia.

Sześciu grotołazów weszło do Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach 15 sierpnia. Wyprawa miała na celu odkrycie nowych partii jaskini. Speleolodzy byli dobrze przygotowani. 17 sierpnia doszło jednak do zalania jednego z korytarzy, co odcięło drogę powrotną dwójce eksploratorów. Czwórka ich towarzyszy zdołała wyjść z jaskini i zawiadomiła TOPR o problemach towarzyszy.