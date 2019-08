Tatry i akcja TOPR w jaskini. Kapitan straży pożarnej wierzył, że grotołazi żyją. Słyszał gwizdy

Tatry. Znamy więcej szczegółów dramatycznej akcji w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Kapitan straży pożarnej miał słyszeć gwizdy grotołazów. Wierzył, że wciąż żyją. Dlatego wraz z innym taternikiem jaskiniowym, a wbrew TOPR, podjęli ryzykowną próbę samowolnego dotarcia do uwięzionych w jaskini mężczyzn.

Jaskinia Wielka Śnieżna w Tatrach wciąż jest miejscem akcji ratowników TOPR, próbujących wydobyć ciała grotołazów. Dziś TOPR nie podaje nowych informacji na ten temat. Nieoficjalnie udało nam się uzyskać nowe relacje o tym, co działo się pod ziemią.

Tatry, akcja TOPR. Desperacka próba strażaka

Według nieoficjalnych ustaleń WP wkrótce potem 9-osobowa ekipa strażaków miała być odesłana do Krakowa. Jednak młodszy kapitan Artur Ż. postanowił zejść do jaskini i spróbować dotrzeć do poszkodowanych. Wraz z jeszcze jednym taternikiem jaskiniowym planowali pokonać ekstremalnie trudną trasę śladami grotołazów. Zostali jednak zawróceni z poziomu minus 300 jaskini.