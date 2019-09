Tatry: Jaskinia Wielka Śnieżna. Przeprowadzono sekcję zwłok grotołazów

W piątek w zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok grotołazów, którzy zginęli w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach. Ma ona ustalić przyczyny ich śmierci.

Ciała dwóch grotołazów, których w czwartek ratownicy TOPR wydobyli z Jaskini Wielkiej Śnieżnej, zostały przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. W piątek przeprowadzono tam sekcję zwłok, która ma określić przyczynę ich śmierci.

Dramat w Tatrach

Przypomnijmy, że sześciu grotołazów weszło do Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach 15 sierpnia. Wyprawa miała na celu odkrycie nowych partii jaskini. Speleolodzy byli dobrze przygotowani. 17 sierpnia doszło jednak do zalania jednego z korytarzy, co odcięło drogę powrotną dwójce eksploratorów. Czwórka ich towarzyszy zdołała wyjść z jaskini i zawiadomiła TOPR o problemach towarzyszy.