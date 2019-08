Tatry. Czytelniczka WP: "Nic nie wskazywało na burzę"

Pięć ofiar śmiertelnych (cztery w Polsce i jedna po stronie słowackiej) i kilkadziesiąt osób poszkodowanych to tragiczny bilans po nawałnicy, jaka przeszła w czwartek nad Tatrami. - Kobieta przed nami aż wrzasnęła, tak grzmiało - relacjonuje nasza czytelniczka, którą burza spotkała podczas zejścia z Sarniej Skały.

Tatry. "Nic nie wskazywało na burzę"

- Ruszyliśmy rano na szlak wiodący na Sarnią Skałę. Z tego miejsca można dostać się także na Giewont. Rano około godziny 10 było piękne słońce, temperatura wynosiła 16 stopni. Nic nie wskazywało na burzę - tłumaczyła nasza internautka w relacji wysłanej do redakcji Dziejesię.

Tatry. "Kazała córce się modlić"

Jak dodała, nawałnica złapała ich dopiero podczas zejścia ze szczytu. - To były dantejskie sceny. Kobieta przed nami aż wrzasnęła, tak grzmiało. Druga z kolei kazała córce się modlić do Matki Bożej. To było straszne - podkreśliła kobieta.