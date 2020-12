Tatry. Banery na Giewoncie. Prokuratura o transparentach Andrzeja Dudy, LGBT i Strajku Kobiet

Zakopiańska prokuratura informuje, że w tym roku wpłynęły do niej trzy zawiadomienia dotyczące wywieszenia baneru lub flagi na krzyżu na Giewoncie w Tatrach. Śledztwo było prowadzone w kierunku obrazy uczuć religijnych. W dwóch przypadkach nie dopatrzono się znamion czynu zabronionego. Ostatnia sprawa jest w toku.

Transparent z wizerunkiem Andrzeja Dudy na szczycie konstrukcji w Tatrach

Jako pierwszy z wymienionych został wywieszony baner z wizerunkiem Andrzeja Dudy . Stało się to na początku lipca przed drugą turą wyborów prezydenckich. W tej sprawie odmówiono wszczęcia śledztwa, ponieważ nie stwierdzono znamion czynu zabronionego. Na decyzję prokuratura wpłynęło zażalenie. Po tym jak Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych uzupełni braki formalne, sprawie zostanie nadany dalszy bieg.

Do kolejnego przypadku wywieszenia flagi na krzyżu na Giewoncie doszło w połowie sierpnia. Wówczas zawisła flaga LGBT , która podobnie jak transparent z wizerunkiem prezydenta, szybko znikła. Sprawa tęczowej flagi została umorzona pod koniec listopada. Tu również śledczy nie dopatrzyli się obrazy uczuć religijnych. Postanowienie jest jednak nieprawomocne, a zawiadamiający także może złożyć zażalenie.

Strajk Kobiet wywiesił baner na krzyżu na Giewoncie. Sprawa w toku

W toku jest za to sprawa baneru Strajku Kobiet z napisem "Przemoc domowa to nie tradycja", który na szczycie konstrukcji w Tatrach został umieszczony w okolicy pierwszego tygodnia listopada. Na razie nie zapadła żadna decyzja. Krzyż na Giewoncie jest wpisany do rejestru zabytków, więc wieszanie na nim jakichkolwiek przedmiotów, pisanie czy rycie napisów jest zabronione.