Strajk kobiet. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie baneru na krzyżu na Giewoncie

Strajk kobiet. Jak informuje RMF FM, zawiadomienie do prokuratury złożyli pisemnie prezes zakopiańskiego oddziału Związku Podhalan Marcin Zubek i proboszcz parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem ks. Bogusław Filipiak.

Strajk kobiet. Baner zawisł na krzyżu

"W tej sprawie jest prowadzone postępowanie w niezbędnym zakresie, a następnie prokurator będzie decydował, czy doszło tu do przestępstwa, czy wykroczenia" - wyjaśniła RMF FM szefowa zakopiańskiej prokuratury prok. Barbara Bogdanowicz.

Jak oceniła, obraźliwa nie jest treść napisów na banerze ("Przemoc domowa to nie tradycja"), ale do wyjaśnienia pozostaje kwestia tego, że zawisł on na krzyżu - symbolu uczuć religijnych.