Tarcia w koalicji. Zbiera się zarząd Porozumienia

Gowin opuści koalicję? "Czeka nas ożywiona dyskusja"

- Pozostajemy przy naszych wartościach. Na pewno nie zaakceptujemy rozwiązań, które są nam w tej chwili proponowane, to nasz priorytet. Składamy nasze poprawki, ale póki co nie spotykają się one w większości z uznaniem - dodała rzeczniczka partii.