Anna Kornecka zdymisjonowana z rządu. "Nie żałuję"

Anna Kornecka zdymisjonowana. Krytykowała "Polski Ład"

Działaczka Porozumienia w TVN24 polemizowała z tezą o tym, że 90 proc. Polaków zyska na podwyższeniu podatków dla przedsiębiorców. - Wszystkie wyliczenia pokazują, że nawet podatnicy ci najmniejsi, którzy rozliczają się kartą podatkową, oni też na tych rozwiązaniach tracą. Tracą bardzo wiele, bo to nie jest 50-100 zł miesięcznie. To są bardzo często kwoty w tysiącach złotych - powiedziała we wtorek Anna Kornecka.