Krytykowała "Polski Ład". Anna Kornecka straci funkcję?

Ważny polityk PiS oprócz krytyki rozwiązań podatkowych w ”Polskim Ładzie” zarzuca również Annie Korneckiej opóźnianie prac nad projektem ustawy, który miałby pozwalać na budowę domu do 70 m kw. bez pozwolenia. - To stosunkowo prosta sprawa, a pani minister kolejny już raz nie przedstawiła projektu w tej sprawie, który został przez nas zapowiedziany. Zastanawiamy się, co nią kieruje i dlaczego blokuje te prace - mówi nam polityk partii rządzącej.