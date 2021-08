Kryscina Cimanouska przyleci do Polski? Rzecznik rządu komentuje

Piotr Mueller odniósł się także do porannej konferencji samorządowców, którzy krytykowali "Polski Ład". - Samorządowcy wybiórczo pokazują projekty Polskiego Ładu, nie powiedzieli że w tym roku trafi do samorządów aż 20 mld złotych, w sumie docelowo trafi aż 100 miliardów złotych - mówił na konferencji prasowej rzecznik rządu. - Samorząd terytorialny nigdy nie zyskał tak wielu środków finansowych w stosunku do lat poprzednich. Wzrost CIT, jeśli chodzi o część samorządową, wyniósł 60 proc. To ponad 4 mld zł, które trafiają do samorządu terytorialnego.- dodał Piotr Mueller.