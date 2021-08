Polski Ład uderzy w gminy i miasta? "Samorządowcy są przerażeni tym, co proponuje rząd"

Samorządowcy z całej Polski zorganizowali w środę konferencję prasową na której odnieśli się do planów wprowadzenia sztandarowego programu PiS po pandemii, czyli tzw. Polskiego Ładu. - Polski Ład to nic innego jak strategia PiS-u karania niepokornych i nagradzania swoich. To skok na dochody jednostek samorządu terytorialnego, ale zapłacą także przedsiębiorcy - mówiła marszałek województwa lubelskiego Elżbieta Polak.