Gowin nie zgadza się z ważną częścią Polskiego Ładu. „Wymaga istotnej korekty”

W dokumencie podkreślono, że Porozumienie zgadza się co do "zasadniczych kierunków i większości spośród znanych do tej pory rozwiązań Polskiego Ładu". W ocenie ugrupowania, realizacja tego nowego, społeczno-gospodarczego programu Zjednoczonej Prawicy przyczyni się do rozwoju Polski, a także podniesie zamożność obywateli.