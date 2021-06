PiS rusza w teren i wykłada miliardy dla samorządów. Opozycja grzmi: "Kolejny fundusz wyborczy"

Jak dodaje, PiS z jednej strony chce podnosić kwotę wolną od podatku, a to oznacza spadek wpływu do budżetów samorządowych, z drugiej natomiast nie może pozyskać na ten cel pieniędzy z Unii.- Rząd zamiast wyrównać straty, tworzy kolejny uznaniowy fundusz. Środki dostanie ten, który jest grzeczny, albo który zasłuży wedle widzimisię ministra. PiS od początku traktuje samorządy jak ciało obce, ogranicza ich kompetencje, czyni zależnymi od Warszawy. Niedługo dojdzie do tego, że co drugi polityk Zjednoczonej Prawicy będzie miał swój dodatkowy fundusz wyborczy - twierdzi w rozmowie z WP Lubnauer.