Taktyczna broń jądrowa na Białorusi. Gen. Różański o dwóch scenariuszach

Białoruski opozycjonista i były minister kultury Paweł Łatuszka mówił we wtorek w programie "Newsroom WP", że Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka rozmawiali o taktycznej broni jądrowej. Białoruscy oficerowie są w gotowości do jej transportu. W środowym programie Patrycjusz Wyżga pytał o to gen. Mirosława Różańskiego. - Tutaj mówimy o samolotach MiG-31k, które są zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Każdy wojskowy i polityk, który ma wyobrażenie o bezpieczeństwie, powinien zakładać dwa scenariusze. Ten najbardziej niebezpieczny i ten prawdopodobnie oczekiwany. Zgadzam się z tym, że trzeba mieć na uwadze to, że niekorzystny rozwój sytuacji czyli atak ze strony północnej, a nawet może z udziałem wojsk białoruskich, może mieć miejsce, choć uważam, że to mało prawdopodobne. Wierzę w kolegów z Ukrainy, myślę o głównodowodzącym i sztabie generalnym. To ludzie naprawdę perspektywicznie myślący. To faceci, którzy grają w szachy, a nie w warcaby - dodał prezes Fundacji Stratpoints i doradca Polski 2050.

