Takiej szkoły jeszcze nie było. Nowoczesne pracownie i współpraca z przedsiębiorcami

Pracownie mechatroniczne, informatyczne, pokoje do samodzielnej nauki oraz strefa wypoczynku - to tylko część udogodnień, jakie czekają na uczniów w ultranowoczesnej szkole w Tarnowie Podgórnym. Zespół Szkół Technicznych jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, który niezmiennie potrzebuje specjalistów z fachem w ręku. Pomogli przedsiębiorcy, którzy okazali się nieocenionymi partnerami. Nauka w tej placówce to czysta przyjemność!