Takiej rozmowy jeszcze nie było. "Amerykanie mogą przestrzec Rosję".

Były ambasador i wieloletni dyplomata przewiduje, że Antony Blinken może rozmawiać z Ławrowem o ograniczeniu zbrojeń atomowych. - Porozumienia zawarte w przeszłości z tym związane zbliżają się do końca ich obowiązywania - zwraca uwagę Jerzy Marek Nowakowski. Jak dodaje, "wydaje się zatem konieczne, by podjąć rozmowy z Rosjanami na ten temat, tak, by nie wpaść w niekontrolowany wyścig zbrojeń".