Takiej pogody jeszcze nie było. Bomba ciepła i seria ostrzeżeń

Po kilku deszczowych i zimniejszych dniach znów czeka nas duża zmiana w pogodzie. Jak deklarował w programie "Newsroom" WP rzecznik IMGW-PIB, już w weekend będziemy mogli cieszyć się z wysokiej temperatury. - To będzie powyżej 20, a miejscami nawet 25 st. C. Mało tego, po weekendzie będzie nawet 28 st. C. Ale zawsze musi być jakiś minus. Z ciepłym powietrzem dotrze do nas wilgotne i czekają nas spore burze - pierwsze już w niedzielę - mówił Grzegorz Walijewski. Prognozowany tegoroczny rekord ciepła ma paść w województwie lubuskim w środę.