Tak wyglądałby wojna w innej stolicy europejskiej. Pokazano przerażające nagranie

- Jedynym sposobem, aby wdrożyć i ustanowić strefę zakazu lotów, jest wysłanie myśliwców NATO na Ukrainę (...) jednocześnie zestrzeliwując myśliwce rosyjskie (...) ale wiemy, że jeżelibyśmy to zrobili, to skończylibyśmy najprawdopodobniej w sytuacji, gdzie cała Europa będzie zaangażowana w wojnę z Rosją. To oznacza większą liczbę śmierci - wyjaśnił Jens Stoltenberg.