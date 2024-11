Były premier wydaje się być zachwycony prezesem IPN w roli kandydata na prezydenta. - To znakomity wybór. To kandydat pozapartyjny i pozapolityczny, którego Polacy teraz potrzebują: ambitnych projektów, nowych technologii. Jest on też oparty na korzeniach patriotycznych - powiedział Mateusz Morawiecki.