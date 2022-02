Tak "Wiadomości" zareagowały na wyrok TSUE. "Eurokraci niszczą europejską wspólnotę"

Po chwili Maszenda ponownie zmienił temat, tym razem nawiązując do akcji billboardowej dotyczącej opłaty klimatycznej. O tym, jak wyglądały kulisy kampanii informowaliśmy na łamach Wirtualnej Polski. "To, jak często wygląda wolność słowa, pokazali aktywiści Greenpeace. W nocy przerobili plakat spółek energetycznych, przekreślając i zakrywając jego treść" - tłumaczył reporter "Wiadomości", twierdząc, że KE przyznała rację co do treści prezentowanych na billboardach.