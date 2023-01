Tak prezydent Duda żartuje z Zełenskim. Padło słynne zdanie

Kolejne zdanie prezydent zaczął już po angielsku, a skończył…po rosyjsku. - Especially this moment, when we have to decide where should go russkij wojennyj korabl (zwłaszcza wtedy, gdy mamy zdecydować, gdzie powinien znaleźć się rosyjski okręt wojenny - red.) - powiedział Andrzej Duda.