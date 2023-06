Tak nazwał Konfederację. "Polska Partia Internetowa"

Konfederacja rośnie w sondażach. O aktualnych poczynaniach partii, na czele której stoi Sławomir Mentzen, porozmawialiśmy z Arturem Dziamborem. - Mentzen tak bardzo popłynął w memy i klikalność, że w tym momencie, gdy ktoś mu rzuca "sprawdzam" na stół, to on musi się zasłaniać tym, że żartował, bo nie ma odpowiedzi na pytania, które będą padały w kampanii - powiedział poseł, który jeszcze do niedawna współpracował z Konfederacją, ale w lutym został z niej oficjalnie wyrzucony. Jak ocenił, politycy Konfederacji poszli w stronę "Polskiej Partii Internetowej". - Chwilowo daje to poparcie, bo ta partia nie jest weryfikowana w Sejmie z realizacji swoich postulatów. Łapiąc wyborcę młodego, zniechęconego do tego wszystkiego, w tym momencie Konfederacja ma takie poparcie - wskazał Dziambor.

