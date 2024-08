Tutaj ustawiają się kolejki głodnych klientów. Prosta recepta w Łebie

Często przebywając w nadmorskich kurortach zastanawiamy się, czy da się tam zjeść tanio i dobrze. Wydaje się, że to niemożliwe. Ale niekiedy wystarczy z głównych ulic turystycznych skręcić w boczną uliczkę. Ten sposób przetestował w Łebie reporter WP, który wybrał się do bardzo popularnej restauracji, położonej właśnie w takim miejscu. Przykładowo kotlet schabowy z zupą pomidorową można tam zjeść za 30 złotych. W takim miejscu jak Łeba to prawdziwa gratka. Nic dziwnego, że każdego dnia w porze obiadowej do tego miejsca ustawiają się długie kolejki głodnych klientów.

