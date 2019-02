Tak karmią dzieci w szpitalu we Wrocławiu. "Mielonka" dwa razy dziennie, siedem dni w tygodniu

Mielonka na śniadanie, mielonka na kolację. Takie "dania" według pani Karoliny serwowano jej półtorarocznemu synowi w jednym z wrocławskich szpitali. Chłopiec leżał na oddziale tydzień. - Nawet tego dziecku nie dawałam. To wołało o pomstę do nieba - mówi w rozmowie z WP.

W szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu pani Karolina razem z półtorarocznym synem była tydzień. Na oddział chirurgii dziecięcej zostali przyjęci na początku lutego. To ich pierwszy pobyt w tej placówce.

Przez siedem dni na śniadanie i obiad była serwowana tak zwana mielonka widoczna na zdjęciach. Chociaż zdaniem pani Karoliny to i tak ładne określenie na to, co znalazło się na kromkach chleba. - To były posiłki dla małego dziecka, do lat 4. Jedzenie dostarczała firma cateringowa - mówi pani Karolina i pokazuje nam zdjęcie menu.