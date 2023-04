Tajny plan Macrona i Xi. Nieoficjalne doniesienia ws. Ukrainy

Podróż Macron do Chin

Pierwsze informacje o "tajnym planie porozumienia" pojawiły się zaledwie kilka dni po powrocie Macrona z podróży do Chin. Podczas niej prezydent Francji w rozmowach z Xi Jinpingiem mówił, iż "liczy" na to, że Chiny "doprowadzą Rosję do rozsądku" i zakończą wojnę.