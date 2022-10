Tajemniczy zespół Tuska. "PiS ma się czego obawiać"

Polityk PiS - nawiązując do wypowiedzi szefa Platformy o "wyczyszczeniu" sytuacji po rządach PiS - twierdzi, że jest to retoryka "antydemokratyczna". - Pamiętamy wypowiedzi liderów Platformy o "silnych ludziach", którzy mieliby siłowo wyprowadzać legalnie wybranych, konstytucyjnych urzędników państwowych. Tusk proponuje jakąś nadzwyczajną procedurę zmian prawnych, używa narracji, która jest bliska systemom autorytarnym. Szef PO w zasadzie ogłasza plan wprowadzenia represji politycznych, wprowadzenia instytucji więźniów politycznych. Nawet politycy innych partii opozycyjnych się od tych zapowiedzi dystansują. To kolejny dowód na to, że politycy Platformy nie rozumieją demokracji, jej standardy są im obce i uważają, że demokracja funkcjonuje tylko wtedy, gdy to oni wygrywają wybory - mówi nam rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.