Platforma traci cierpliwość do Hołowni. Tusk stawia ultimatum

Sodówka

Jak wynika z naszych rozmów w PO, w ugrupowaniu Donalda Tuska zaczyna dominować przekonanie, iż PiS - wbrew spekulacjom - nie zdecyduje się na zmianę ordynacji wyborczej. - To by była dla nich bomba, która zmasakrowałaby ich samych. My byśmy się zjednoczyli, a Kaczyński by poległ. Nie pójdzie na to, dla niego to za duże ryzyko - mówi nam polityk PO.