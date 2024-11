Mocne słowa marszałka. "To nie jest to, na co się umawialiśmy"

- Sprawa jest bardzo poważna. To oznacza, że dojdzie do bardzo poważnego kryzysu zaufania w naszej koalicji - powiedział w Sejmie Szymon Hołownia odnosząc się do informacji prasowych, jakoby jego nazwisko przewijało się w kontekście afery wokół Collegium Humanum. Takie zarzuty wobec marszałka pojawiły się w publikacji "Newsweeka".

- Jeżeli służby za tym stoją, albo jeżeli służby lub prokuratura miała w tym swój udział, bo skądś te informacje musiały wyciec, to będzie znaczyło, że to nie jest to, na co się umawialiśmy - powiedział.