Prokuratura Krajowa triumfuje. Zastępca PG zarzuca oszustwo

Prokuratura Krajowa oceniła, że Sąd Najwyższy odmówił w środę wydania uchwał m.in. w sprawie uprawnień do wykonywania obowiązków prokuratora krajowego przez Dariusza Korneluka, gdyż nie znalazł podstaw do kwestionowania jego powołania na to stanowisko. Ale nie każdy tak interpretuje decyzję SN. "Nie oszukujcie ludzi" - zarzuca zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski.