Tajemnicze karteczki Michała K. "Bawił się w rebusy"

Michał K. i Paweł Szopa to główni podejrzani w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Do postawienia im zarzutów przyczyniły się m.in. wyjaśnienia Justyny G., byłej szefowej działu zakupów w agencji.

"Gazeta Wyborcza" informowała, że według zeznań kobiety K. miał wydawać polecenia zamawiania różnego sprzętu na karteczkach. Później je niszczył. Wpisy były oszczędne - K. miał na przykład zamieszczać na kartce nazwę firmy, co oznaczało, kto ma być preferowany przy składaniu zamówienia.

Onet skontaktował się z Justyną G., jednak kobieta zasłaniała się tajemnicą śledztwa i odesłała do swojej pełnomocniczki.

- Ja też dostawałem takie karteczki, ale wobec mnie prezes bawił się na nich w swego rodzaju rebusy. Na karteczce pisał mi np. "Żelazowa Wola". Kiedy nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, naprowadzał: pomyśl! Kompozytor! A potem sam dodawał: Szopen! I wiadomo było, o czyje spółki chodzi - mówi B. w rozmowie z Onetem.

Dodaje, że według niego K. sam nie podejmował decyzji o zakupach. - On to ewidentnie z kimś konsultował - podkreślił. Prokuratura ustala, o kogo chodzi.

Jak wspomina, w czasie pandemii za sprowadzanie do Polski "wszystkiego, co potrzebne do walki z covidem" odpowiadał zespół złożony z prezesów i pracowników RARS, Agencji Rozwoju Przemysłu i PKO BP.