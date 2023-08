Tajemnicza śmierć rosyjskiego generała. "Miał objawy jak Nawalny"

"W poniedziałek Giennadij Łopyriew bez żadnego powodu zwrócił się do jednostki medycznej - nie mógł oddychać i miał ochrypły głos (Nawalny opisał takie objawy, gdy próbowano go otruć). Stan się pogorszył i więzień został przewieziony specjalnym transportem do Skopina. Miejscowi lekarze nie byli w stanie postawić diagnozy i przewieźli pacjenta pod eskortą do szpitala rejonowego w Riazaniu. Tam niespodziewanie zdiagnozowano u niego białaczkę i wieczorem został przeniesiony na oddział intensywnej terapii, gdzie zmarł" - relacjonują autorzy kanału, cytowani przez niezależny rosyjski serwis Ważnyje istorii.