Tajemnica zdjęcia z Kaczyńskim. Polacy ocenili

Według informacji Wirtualnej Polski, to sam premier Mateusz Morawiecki - wraz ze swoim zespołem z Kancelarii Premiera - nalegał na to, by wicepremier Jarosław Kaczyński usiadł obok niego na posiedzeniu Rady Ministrów. - Dla nikogo ta sytuacja nie była zaskoczeniem - relacjonuje nam minister, który uczestniczył w obradach.