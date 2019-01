Tadeusz Cymański wspomina Pawła Adamowicza. "Był bardzo ciekawym rozmówcą"

- Przez jeden okres byliśmy w jednej partii, w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym. To ciekawostka. I z tamtego okresu, może trochę przez mgłę, mam wspomnienia - powiedział Tadeusz Cymański. Polityk PiS opowiedział o swoich rozmowach z tragicznie zmarłym prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem.

Polityk PiS zaznaczył też, że tragicznie zmarły prezydent Gdańska miał "liberalne bardziej poglądy". - I ja mogę to powiedzieć, z sympatią te czasy wspominam i myślę, że gdyby można go wskrzesić, to powiedziałby coś podobnego. To jest takie miłe, wdzięczne wspomnienie po latach - uznał.

Tadeusz Cymański będzie w sobotę na pogrzebie Pawła Adamowicza

Cymański potwierdził, że przyjdzie na pogrzeb Pawła Adamowicza. Przyznał jednak, że nie do końca wierzy w to, że zjednoczenie w żałobie utrzyma się np. do nadchodzących wyborów. - Serce nie mówi, serce bardziej chce. Ale rozum, chłodny i krytyczny, mówi "no nie, nie czarujmy się" i będzie to bardzo trudne. Ja liczyłbym na zbicie tej temperatury - stwierdził.