Tadeusz Cymański przyznaje: mój syn zabije karpia

- Moja rodzina kupi żywego karpia. Zabiciem go zajmie się najmłodszy syn - powiedział Tadeusz Cymański. Zabrał także głos ws. zakazu hodowli zwierząt futerkowych. - Mam wątpliwości - stwierdził.

- Jak przyjdzie do głosowania, to ręka moja pójdzie bardziej w górę niż w dół - stwierdził. Ale zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt - lobbing. - Wiem, że jest ogromny lobbing finansowy w tej sprawie. Kasiora na stół, tak to działa. (...) Wydaje mi się, że lobbing hodowców działa, nie jestem dzieckiem, żeby tego nie rozumieć, a jakimi kanałami, do kogo, to pytanie do tych, którzy mają instrumenty, by takie rzeczy badać - mówił Cymański.