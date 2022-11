"Ta niewielka wieś jest na językach całego świata". Relacja Wirtualnej Polski z Przewodowa

We wtorek wieczorem "rakieta produkcji rosyjskiej" - jak podało w komunikacie MSZ - spadła na terytorium Polski, zabijając dwie osoby. - Jest godz. 2 w nocy, a tu na miejscu cały czas pracują eksperci wojskowi i prokuratorzy. Wiadomo, że w ciągu najbliższych godzin dołączyć do nich mają eksperci z zagranicy, z USA - poinformowała reporterka Wirtualnej Polski Kinga Lewandowska. - Droga do miejsca zdarzenia jest zablokowana, przejazdu pilnują policjanci. (...) Rakieta miała spaść na punkt skupu zbóż. Zginęły dwie osoby, byli to pracownicy tego punktu. Przewodów to bardzo mała wieś, znajduje się około 7 km od granicy polsko-ukraińskiej. Mieszka w niej zaledwie 400 osób. Mimo tego ta niewielka miejscowość jest dziś na językach całego świata - przekazała dziennikarka.