Szymon Hołownia nie wierzy w zmianę Andrzeja Dudy. "Pachnie mi to obłudą, miał 5 lat"

Były dziennikarz odniósł się również do akcji powieszenia tęczowych flag na pomnikach. Uznał, że to nie jest dobra metoda prowadzenia rozmowy, ale jeśli ktoś decyduje się na taki krok, to "musi czuć ogromny ból". Zatrzymania i zarzuty ocenił jako "pokaz siły ze strony państwa i policji", co ma szczególnie odbić się na zaufaniu do formacji mundurowej. - Nie do końca rozumiem tę figurę obrażenia uczuć religijnych - przyznał.