Szymon Hołownia dla Wirtualnej Polski: nie będzie innej koalicji

- To będzie dobry budżet dla Polaków - ocenił marszałek Sejmu. Przypomniał, że premier nazwał go "budżetem budowy i siły". - Dodałbym do tego jedno słowo, które powinno być sztandarem naszej koalicji: rozwój. To jest to, co dzisiaj powinnyśmy Polakom przynosić - stwierdził.