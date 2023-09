Szykuje się nowy wyścig zbrojeń? Mocarstwa rozbudowują poligony nuklearne

Kreml od dłuższego czasu grozi światu atakiem jądrowym. I choć wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to broń obosieczna i nawet Putin kilka razy się zastanowi, zanim naciśnie guzik, to jednak obawy rosną. Jak informuje CNN, trzy światowe mocarstwa jądrowe: USA, Rosja i Chiny rozbudowują swoje poligony jądrowe. Czy to oznacza, że wrócą do prób z użyciem broni nuklearnej?