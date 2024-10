Szykuje się nowa bitwa o Mołdawię. Polak był świadkiem wyborczych przekrętów

- Jeśli ten kraj nie chce wpaść na orbitę Rosji, mołdawscy politycy muszą przyłożyć się do roboty. Brać ulotki i chodzić od domu do domu, rozmawiać z wyborcami. To klucz do finalnego zwycięstwa sił proeuropejskich. Rosjanie nie odpuszczą, tutaj przywieziono miliony dolarów, aby kupować głosy przeciwko UE - relacjonuje w rozmowie z WP Krzysztof Lisek. Podkreśla, że podczas niedzielnych wyborów osobiście był świadkiem incydentu z fałszowaniem głosów.