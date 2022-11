Mają wejść do UE. Kreml właśnie wyprowadza tam tłumy na ulice

Wojna bez czołgów i armat

Wojna energetyczna w Mołdawii trwa już od wielu tygodni. Najważniejszą "akcję" rozpoczął rosyjski Gazprom, który 1 października ograniczył dostawy gazu do kontrolowanej przez Kreml republiki Naddniestrza. Problem w tym, że to tam znajduje się elektrownia GRES, dostarczająca ponad 50 proc. mocy do Mołdawii. Wadim Krasnosielski, "prezydent" nieuznawanej republiki Naddniestrza oświadczył, że zredukuje sprzedaż dla Mołdawii. To pierwszy, najpoważniejszy ubytek w systemie zasilania. Kraj kupował energię w Ukrainie, ale po rosyjskich atakach na ich elektrownie i to źródło energii przestało być pewne.