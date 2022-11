Paraliż u sąsiada Ukrainy. "Olbrzymi blackout"

Mołdawia. Gazprom ograniczy dostawy gazu ziemnego

Przerwy w dostawie prądu to nie są jedyne kłopoty Mołdawii z Rosją. Koncern Gazprom ograniczy o ponad 56 proc. dostawy gazu ziemnego do Mołdawii - podał we wtorek rząd w Kiszyniowie.