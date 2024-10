Wielkie ostrzeżenie dla UE. Miało być 60 proc. na "tak", a o mały włos wygraliby sceptycy

Jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek Kreml miał prawo fetować wielkie zwycięstwo. Wstępne wyniki głosowania w referendum: "Czy popierasz wprowadzenie zmiany w Konstytucji w celu przyłączenia Republiki Mołdawii do Unii Europejskiej?" pokazywały sprzeciw Mołdawian. Miał to być skutek działań Rosji, która uruchomiała kampanię dezinformacji, fake newsów, korupcyjnego kupowania głosów. Dopiero gdy zaczęły spływać dane o głosach oddanych za granicą (na emigracji przebywa ok. milion bardziej proeuropejskich obywateli), przeważyły one za wygraną zwolenników wejścia do Unii.