Szykuje się duża zmiana w Japonii. Podano exit poll

Zmiana władzy w Japonii. Opozycja bliska wygranej w wyborach

Należąca do opozycji Partia Konstytucyjno-Demokratyczna zdobędzie od 128 do 191 mandatów. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z 98 mandatami posiadanymi przez to ugrupowanie dotychczas. Może to jednak nie wystarczyć do odebrania władzę LDP ze względu na mocno podzielony obóz opozycyjny.