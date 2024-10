Sondażowe kłopoty Kamali Harris

Czy to świadczy o większej mobilizacji republikanów w tym roku? Niekoniecznie. Cztery lata temu Trump atakował wcześniejsze głosowanie i głosowanie korespondencyjne i poddawał w wątpliwość jego uczciwość, co na pewno zniechęciło republikańskich wyborców. Choć przez ostatnie cztery lata Trump opowiadał, że to nieprawidłowości przy głosowaniu korespondencyjnym pozbawiły go "zwycięstwa", to w trakcie kampanii republikanie i sam Trump zachęcali do wcześniejszego głosowania.